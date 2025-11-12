В Наро-Фоминске необычно отметили День сотрудника органов внутренних дел

12 ноября 2025, 15:34

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

День сотрудника органов внутренних дел впервые прошёл в Наро-Фоминске без традиционных отчётов. Их оставили для кабинетов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Полицейские Управления МВД России по Наро-Фоминскому округу организовали душевный праздник для коллег. Они создали в зале тёплую атмосферу.

«Сегодня мы видим друг друга в новом свете – не только как коллег, но и как талантливых, творческих людей», – отметил начальник управления Вячеслав Орликов.