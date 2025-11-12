В Наро-Фоминске необычно отметили День сотрудника органов внутренних дел
День сотрудника органов внутренних дел впервые прошёл в Наро-Фоминске без традиционных отчётов. Их оставили для кабинетов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Полицейские Управления МВД России по Наро-Фоминскому округу организовали душевный праздник для коллег. Они создали в зале тёплую атмосферу.
«Сегодня мы видим друг друга в новом свете – не только как коллег, но и как талантливых, творческих людей», – отметил начальник управления Вячеслав Орликов.
Ведомственные награды и новые погоны из его рук получил 21 сотрудник. Заместителя начальника УМВД Александра Демьянова наградили знаком «Почётный сотрудник МВД».
Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ вручил благодарственные письма отличившимся стражам порядка, поблагодарил за верность долгу тех, кто самоотверженно и с риском для борется с преступностью.