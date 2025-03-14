В Наро-Фоминске открыли памятную доску в честь педагога и поэта Александра Логинова

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
13 марта, в день рождения Почётного гражданина Наро-Фоминского округа, педагога и поэта Александра Фёдоровича Логинова, состоялось торжественное открытие памятной доски на доме, где он жил, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На церемонии собрались представители администрации округа, жители города, коллеги, ученики и единомышленники, чтобы почтить память человека, внесшего значительный вклад в развитие образования и культуры.
Доска установлена на фасаде дома, в котором Александр Фёдорович долгие годы жил и создавал свои произведения. В рамках мероприятия ученики Наро-Фоминских школ № 4 им. В.В.Завадского и №5 прочитали его стихотворения.
Александр Логинов родился 13 марта 1930 года в селе Колояр Саратовской области. В 1948 году окончил школу и поступил в Саратовское танковое училище, а затем служил в Кантемировской дивизии. Будучи военным, завершил обучение в военно-политическом училище. В 1955 году, после увольнения со службы, посвятил себя педагогической деятельности.
В Наро-Фоминске он работал преподавателем военного дела, вел уроки психологии, а затем окончил Московский педагогический институт имени Крупской. В 1961 году Логинов возглавил Нар-фоминскую школу №6, которую впоследствии преобразовал в среднюю. В 1975 году он стал директором школы №4, сделав её одной из лучших в районе. Под его руководством школы активно участвовали в конкурсах, олимпиадах и военно-патриотических играх.
За свою деятельность Александр Логинов был награждён почётными грамотами, медалью к 850-летию Москвы, званиями «Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР». В 1999 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» за вклад в развитие округа.
Александр Логинов останется в памяти как выдающийся педагог, наставник и патриот, посвятивший жизнь образованию и творчеству.
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Доска установлена на фасаде дома, в котором Александр Фёдорович долгие годы жил и создавал свои произведения. В рамках мероприятия ученики Наро-Фоминских школ № 4 им. В.В.Завадского и №5 прочитали его стихотворения.
Александр Логинов родился 13 марта 1930 года в селе Колояр Саратовской области. В 1948 году окончил школу и поступил в Саратовское танковое училище, а затем служил в Кантемировской дивизии. Будучи военным, завершил обучение в военно-политическом училище. В 1955 году, после увольнения со службы, посвятил себя педагогической деятельности.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
В Наро-Фоминске он работал преподавателем военного дела, вел уроки психологии, а затем окончил Московский педагогический институт имени Крупской. В 1961 году Логинов возглавил Нар-фоминскую школу №6, которую впоследствии преобразовал в среднюю. В 1975 году он стал директором школы №4, сделав её одной из лучших в районе. Под его руководством школы активно участвовали в конкурсах, олимпиадах и военно-патриотических играх.
За свою деятельность Александр Логинов был награждён почётными грамотами, медалью к 850-летию Москвы, званиями «Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР». В 1999 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» за вклад в развитие округа.
Александр Логинов останется в памяти как выдающийся педагог, наставник и патриот, посвятивший жизнь образованию и творчеству.
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