Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в Апрелевке

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.
Жители Апрелевки смогли обсудить актуальные вопросы с представителями руководства Наро-Фоминского городского округа в ходе выездного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе встречи жители нескольких многоквартирных домов пожаловались на проблемы с коммуникациями. Например, в доме №5 по улице Горького недостаточный напор воды. Кроме того, протекает крыша и не запирается чердачное помещение. Глава округа Роман Шамнэ поручил в кратчайшие сроки всё исправить», — говорится в сообщении.Кроме того, от жительницы дома №2 по Парковой улице поступила жалоба на громкую музыку из расположенного в пристройке дома кафе. Теперь с нарушителями побеседуют представители территориального управления, а если это не поможет, им выпишут штраф.
Роман Шамнэ отметил, что формат выездной администрации крайне полезен, так как позволяет ускорить решение многих проблем.
Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.
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