В Наро-Фоминске открыли 32-ю в Московской области модельную библиотеку

18 декабря 2025, 22:53

В Наро-Фоминске начала работу очередная модельная библиотека. Это уже 32-я подобная библиотека, открытая в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Дизайн пространства связан с Культурным кодом Наро-Фоминска – Якунчиковой дачей, где бывали Грабарь, Станиславский, Немирович-Данченко и другие известные деятели культуры, а Чехов работал над знаменитой пьесой «Вишневый сад».



Обновлённая библиотека превратилась в книжный город «Книгополис», где читатели ходят по улицам Книжных сокровищ и Нескучного чтения, Сказочному проспекту и Театральной площади.

«На первом этаже располагается обновлённое пространство с книгами и игровой зоной, сцена и экспозиционный зал. На втором этаже – арт-холл с плетёной мебелью, где воссоздана атмосфера дачной жизни, «Литературный квартал» и событийный зал для мероприятий, встреч экологического клуба, театральных постановок и интеллектуальных турниров», – рассказали в министерстве.