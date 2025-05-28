Воробьёв выступил на заседании по адаптивной физкультуре под руководством Путина

28 мая 2025, 21:26

оригинал Андрей Воробьёв (фото: Медиасток.рф)

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв выступил на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта на тему: «О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» под руководством президента РФ Владимира Путина в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.







«В Подмосковье открыто два адаптивных центра. В Сергиевом Посаде всё предусмотрено для занятия спортом и обучения. Также в Ясенках мы запустили бассейн, по запросу об адаптивных видах спорта построен ФОК – современный, полностью заточенный на подготовку ребят после реабилитации. Что касается городов, то на соревнования мы выделяем транспорт, однако не везде есть социальное такси», – подчеркнул глава региона.