Воробьёв выступил на заседании по адаптивной физкультуре под руководством Путина
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв выступил на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта на тему: «О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» под руководством президента РФ Владимира Путина в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«В Подмосковье открыто два адаптивных центра. В Сергиевом Посаде всё предусмотрено для занятия спортом и обучения. Также в Ясенках мы запустили бассейн, по запросу об адаптивных видах спорта построен ФОК – современный, полностью заточенный на подготовку ребят после реабилитации. Что касается городов, то на соревнования мы выделяем транспорт, однако не везде есть социальное такси», – подчеркнул глава региона.Воробьёв отметил, что данный вопрос рассматривается. В случае, если потребность в таком виде транспорта имеется, будут предоставлены машины, которые смогут доставлять маломобильных граждан на соревнования.
Путин в ответ предложил ввести систему поощрения для таксистов, чтобы они не отказывались от таких заказов.