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В Наро-Фоминске подписали четырёхстороннее соглашение по проекту «Живая река»

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Соглашения о взаимодействии в рамках экологического проекта «Живая река» подписала администрация Наро-Фоминского округа, Совет местных депутатов, Торгово-промышленная палата округа и группа компаний «Элинар», сообщает пресс-служба муниципалитета.
Проект «Живая река» по очистке реки Нара от мусора и стволов деревьев был создан более пяти лет назад инициативной группой, в которую вошли любители сплава на байдарках по реке Нара из группы компаний «Элинар». Проект поддержала Торгово-промышленная палата. В результате был создан специальный отряд по очистке некоторых участков реки. Теперь эта работа будет существенно расширена.

«Подписание четырёхстороннего соглашения — это серьёзный этап, который объединяет ресурсы и людей, привлекает внимание не только к реке Нара, но и ко всем притокам, ручьям и родникам нашего округа. Это система работа, в которой участки реки и притоков закрепляются за предприятиями и организациями, которые обязуются следить ними», — сказал председатель Общественной палаты Наро-Фоминского округа Игорь Куимов.
Отмечается, что в рамках нового этапа реализации проекта «Живая река» в округе в начале марта состоится экологический форум.

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#наро-фоминск
#экология
#соглашение
#проект
Соревнования ЦФО по танцевальному спорту в Лобне собрали 1,8 тыс. участников
28 февраля 2025, 10:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 1,8 тыс. человек принимают участие в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по танцевальному спорту, который стартовал в подмосковной Лобне 27 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
На церемонии открытия соревнований спортсменов поприветствовал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

«Рад всех видеть на подмосковной земле, желаю вам, самое главное, обойтись без травм. Ну и хочу пожелать удачи судьям, чтобы вы не допускали ошибок, чтобы всё прошло достойно», — сказал Дмитрий Абарёнов.
Участниками первенства ЦФО стали свыше полутора тысяч спортсменов из 18 российских регионов. В подмосковную команду вошли 368 человек. Кроме того, более 800 спортсменов участвуют в чемпионате ЦФО, в том числе 104 представителя Московской области.

Соревнования проводятся во дворце спорта «Лобня», они завершатся 3 марта.

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Жителя Электростали поймали на краже детской одежды из магазина
28 февраля 2025, 10:34

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Тридцатилетнего жителя подмосковной Электростали задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже одежды из местного гипермаркета, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в гипермаркете, расположенном в посёлке Случайный городского округа Электросталь. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина, находясь в торговом зале, спрятал под куртку детский комбинезон стоимостью 12 тысяч рублей и прошёл мимо кассе, не заплатив. Охранник заметил нарушителя и нажал кнопку тревоги», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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#криминал
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В Подмосковье упростили оформление разрешения на земляные работы
28 февраля 2025, 10:21

Фото: istockphoto.com/Maksim Safaniuk

Услугу по выдаче ордера на право производства земляных работ на подмосковном госпортале оптимизировали, благодаря чему необходимый для подачи заявки список документов сократился в два раза, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Теперь для оформления ордера на земляные работы необходимо предоставлять пять документов вместо десяти. Кроме того, стало проще узнавать о действующих незакрытых, просроченных незакрытых и действующих продленных ордерах — для этого достаточно ввести номер и дату ордера в электронную форму», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Онлайн-услуга по выдаче ордеров на земляные работы размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка» — подразделе «Строительные работы». Для получения этой услуги оплата не требуется.

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В музее Каширы провели масленичный квест
28 февраля 2025, 10:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Театрализованный квест «По следам Масленицы» провели в Каширском краеведческом музее, участниками необычного испытания стали четвероклассники местной школы №4, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.
«Квест, в ходе которого ребята познакомились с обычаями и традициями масленичной недели на Руси, провели персонажи русских народных сказок: Баба Яга, Василиса Премудрая и сударыня Молочная речка. Участники квеста участвовали в конкурсах, отгадывали загадки и проходили испытания, а в награду «получили» от героев сказок экспонаты — горшочек, кринку и ступку», — рассказала директор Каширского краеведческого музея Ольга Халаим.
Квест очень понравился юным участникам, они особенно отметили интересный сюжет и костюмы ведущих.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
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#масленица
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#школьники
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Загруженность дорог Подмосковья утром 28 февраля составила четыре балла
28 февраля 2025, 09:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, основные заторы отмечаются при проезде в сторону Москвы на пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехала 961 тысяча машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе призвали водителей быть аккуратными и внимательными за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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