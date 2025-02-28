В Наро-Фоминске подписали четырёхстороннее соглашение по проекту «Живая река»

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, основные заторы отмечаются при проезде в сторону Москвы на пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.