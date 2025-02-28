В Наро-Фоминске подписали четырёхстороннее соглашение по проекту «Живая река»

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Соглашения о взаимодействии в рамках экологического проекта «Живая река» подписала администрация Наро-Фоминского округа, Совет местных депутатов, Торгово-промышленная палата округа и группа компаний «Элинар», сообщает пресс-служба муниципалитета.
Проект «Живая река» по очистке реки Нара от мусора и стволов деревьев был создан более пяти лет назад инициативной группой, в которую вошли любители сплава на байдарках по реке Нара из группы компаний «Элинар». Проект поддержала Торгово-промышленная палата. В результате был создан специальный отряд по очистке некоторых участков реки. Теперь эта работа будет существенно расширена.
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«Подписание четырёхстороннего соглашения — это серьёзный этап, который объединяет ресурсы и людей, привлекает внимание не только к реке Нара, но и ко всем притокам, ручьям и родникам нашего округа. Это система работа, в которой участки реки и притоков закрепляются за предприятиями и организациями, которые обязуются следить ними», — сказал председатель Общественной палаты Наро-Фоминского округа Игорь Куимов.Отмечается, что в рамках нового этапа реализации проекта «Живая река» в округе в начале марта состоится экологический форум.
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Лев Каштанов