В Наро-Фоминске отпраздновали день рождения Кантемировской дивизии

29 июня 2026, 18:21

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

4-й гвардейской Кантемировской Ордена Ленина Краснознамённой танковой дивизии имени Ю.В. Андропова исполнилось 84 года. На плацу по традиции прошли митинг, возложение цветов к памятникам, показательные выступления группы захвата, артиллеристов и оркестра, сообщили в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.





Прозвучали поздравления от офицеров и ветеранов, были вручены государственные и ведомственные наград. Благодарственные письма военнослужащим вручил заместитель главы муниципалитета Сергей Доля.

«Кантемировцы – несокрушимая броня, стальной щит не только Подмосковья, но и всей страны. А для жителей Наро-Фоминска это родные люди – ведь дивизия дислоцируется именно в этом Городе воинской славы. Корпус героически проявил себя в годы Великой Отечественной войны. 35 гвардейцев были удостоены звания Герой Советского союза, шесть человек стали кавалерами ордена Славы. Сегодня бойцы соединения громят врага на СВО», – отметили в администрации.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

«В 1972 году отмечали 30-летие со дня создания дивизии. На праздник были приглашены около 5000 ветеранов Великой Отечественной войны, которые в течение двух дней делились опытом с нами, молодыми офицерами», – отметил Маев.