В Наро-Фоминске пациентка родила после двойной пересадки органов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
42-летняя жительница Подмосковья выносила и родила здорового ребёнка после трансплантации почки и поджелудочной железы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В Наро-Фоминский перинатальный центр поступила пациентка, которая с пяти лет страдала сахарным диабетом. Это привело к серьёзным осложнениям, в том числе почечной недостаточности. Три года женщина провела на гемодиализе – процедуре очистки крови с помощью специального аппарата. В 2019 году ей сделали операцию по пересадке органов, а через пять лет пациентка забеременела.
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«Сахарный диабет после пересадки почки – показание для прерывания беременности. Слишком велики риски для матери и младенца. Однако пациентка не собиралась отказываться от ребёнка. Беременность протекала непросто. Несколько раз женщину госпитализировали. Позже её состояние стабилизировалась, и на свет путём кесарева сечения появился новорождённый», – сообщила заведующая женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева.Женщина родила здорового мальчика, которого назвали Святославом. Вес новорождённого составил 2960 г, рост – 49 см.
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Лора Луганская