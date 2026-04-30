В Наро-Фоминске поймали по горячим следам рецидивиста, укравшего смартфон

30 апреля 2026, 14:59

41-летнего ранее судимого мужчину задержали в Наро-Фоминске сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы находились на патрулировании, когда к ним за помощью обратился взволнованный человек. Он рассказал, что у его сына-подростка только что украли смартфон.





«Выяснилось, что мальчик договорился о продаже гаджета и встретился с потенциальным покупателем. Отец в это время ждал в машине. Покупатель осмотрел товар, но приобретать его не стал. А по завершении встречи выяснилось, что коробка пуста: злоумышленник незаметно извлёк смартфон и скрылся», — говорится в сообщении.