В Наро-Фоминске поймали по горячим следам рецидивиста, укравшего смартфон
41-летнего ранее судимого мужчину задержали в Наро-Фоминске сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгвардейцы находились на патрулировании, когда к ним за помощью обратился взволнованный человек. Он рассказал, что у его сына-подростка только что украли смартфон.
«Выяснилось, что мальчик договорился о продаже гаджета и встретился с потенциальным покупателем. Отец в это время ждал в машине. Покупатель осмотрел товар, но приобретать его не стал. А по завершении встречи выяснилось, что коробка пуста: злоумышленник незаметно извлёк смартфон и скрылся», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии подробно расспросили пострадавших о приметах злоумышленника, начали осматривать близлежащие кварталы и задержали его.
Оказалось, что на счету задержанного уже есть срок за кражу. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.