Расследование дела против сделавшей кальян на куличе девушки завершилось
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летней москвички, которая разместила в сети фотографию кальяна, установленного на пасхальном куличе. Девушке предъявили обвинение по статье об оскорблении чувств верующих, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в Мещанском суде столицы уточнили, что фигурантке дела — Ксении Белоусовой — избрали запрет определенных действий. В СК отметили, что на допросе обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
Перед этим адвокат Вероника Полякова пояснила, что фигурантке грозит до трёх лет лишения свободы либо штраф до 300 тысяч рублей. Она уточняла, что расследование продолжили, несмотря на извинения девушки.
13 апреля стало известно, что сотрудница одного из московских баров, уроженка Саранска, разместила в интернете ролик, где кальян сделали на основе кулича. Видео сопровождалось подписью: «Даже Христос от такого воскрес». Публикация заинтересовала правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
