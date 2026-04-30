Бабушка и внучка погибли при пожаре, случайно устроенном рабочими
В Бурятии бабушка с внучкой погибли при пожаре в доме, который случайно устроили рабочие. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Трагедия произошла 30 апреля в селе Поселье Иволгинского района. Хозяин усадьбы нанял бригаду для бурения скважины. Подрядчики приступили к резке металлических конструкций прямо на участке. Во время работы раскаленные искры попали на высохшую траву и спровоцировали возгорание, а из-за сильного ветра огонь перекинулся на сруб.
В этот момент в одноэтажном доме были три женщины. Одна смогла выбраться, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Пожилую хозяйку и ее 18-летнюю внучку спасти не удалось. Они погибли, надышавшись продуктами горения.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Также назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Уголовное дело возбудили по третьей части статьи 109 УК: «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
