В Наро-Фоминске продлили содержание под стражей обвиняемой в развращении подростка
Наро-Фоминский суд продлил содержание под стражей обвиняемой в насильственных действиях сексуального характера.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».
По версии обвинения, гражданка совершила действия сексуального характера в отношении подростка, применяя насилие. При этом она заведомо знала о несовершеннолетнем возрасте своей жертвы, которой на тот момент было 11 лет. Тем самым она причинила потерпевшему моральный вред и нравственные страдания, а также оказала на него развращающее влияние.
Женщине предъявили обвинение в совершении действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, не достигшему 14-летнего возраста. Содержания под стражей обвиняемой продлили на два месяца – до 3 февраля 2026 года включительно.
Читайте также: