В столичном регионе пособия на малышей получают более тысячи жён военных

13 апреля 2026, 14:03

оригинал Фото: istockphoto.com/Miljan Živković

1 150 проживающих в Москве и Подмосковье жён мобилизованных и призывников получают ежемесячное пособие на ребёнка младше трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба отделения Соцфонда РФ по столичному региону.





Это пособие назначается вне зависимости от уровня доходов семьи. Оно выплачивается с рождения ребёнка до достижения им трёхлетнего возраста или до окончания службы отца.





«Размер пособия составляет 19 308,96 рублей. Оформить его может не только мать, но и опекун или родственник, ухаживающий за ребёнком — например, бабушка или тётя», — говорится в сообщении.