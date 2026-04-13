В столичном регионе пособия на малышей получают более тысячи жён военных
1 150 проживающих в Москве и Подмосковье жён мобилизованных и призывников получают ежемесячное пособие на ребёнка младше трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба отделения Соцфонда РФ по столичному региону.
Это пособие назначается вне зависимости от уровня доходов семьи. Оно выплачивается с рождения ребёнка до достижения им трёхлетнего возраста или до окончания службы отца.
«Размер пособия составляет 19 308,96 рублей. Оформить его может не только мать, но и опекун или родственник, ухаживающий за ребёнком — например, бабушка или тётя», — говорится в сообщении.Кроме того, единовременное пособие положено жене мобилизованного со сроком беременности от шести месяцев. Сумма выплаты составляет 45 054,24 рубля. Заявление на получение этого пособия нужно подать не позднее, чем через полгода после окончания срочной службы мужа.