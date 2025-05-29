Родился в рубашке: в Люберцах мужчина выжил, попав под электричку
В Люберцах мужчина выжил после столкновения с электричкой. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Спасатели эвакуировали с железнодорожных путей пострадавшего, который попал под электричку и чудом остался жив. В единую службу экстренных вызовов 112 позвонили очевидцы. Они сообщили, что у станции Ухтомская электропоезд сбил человека. Оперативно прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы под контролем медиков подняли на платформу 42-летнего пострадавшего на спинальном щите», – рассказали в пресс-службе.Мужчину донесли до машины скорой помощи. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.