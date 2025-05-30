Во Владивостоке раздалось два взрыва

В районе бухты Десантная во Владивостоке раздались два взрыва, жертв нет
Фото: iStock/dzika_mrowka

Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке, однако жертв и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщило правительство Приморского края, передает РИА Новости.



По данным антитеррористической комиссии региона, угроза оперативно нейтрализована силами экстренных служб.

Инцидент случился рано утром: после двух хлопков район бухты оцепили, а движение транспорта между бухтами Шамора и Щитовая частично ограничили.

Специалисты устранили последствия ЧП, а власти реализуют дополнительные меры безопасности. На месте работали оперативные подразделения, подтвердившие отсутствие пострадавших.

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Мария Моисеева

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