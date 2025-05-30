Во Владивостоке раздалось два взрыва

30 мая 2025, 06:32

В районе бухты Десантная во Владивостоке раздались два взрыва, жертв нет

Фото: iStock/dzika_mrowka

Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке, однако жертв и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщило правительство Приморского края, передает РИА Новости.