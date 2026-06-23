Капремонт детсада в балашихинской Купавне выполнили наполовину
Здание дошкольного отделения гимназии №9, расположенное в микрорайоне Купавна округа Балашиха, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт в двухэтажной постройке общей площадью около полутора тысяч квадратных метров проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте обновляют фасад и кровлю, монтируют системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, вставляют оконные блоки и занимаются отделкой полов и стен. На площадке заняты 30 человек», — говорится в сообщении.Завершить ремонт планируют в текущем году.
Ранее сообщалось, что на строительстве детсада в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа закончили монолитные работы.