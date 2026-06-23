Жителей Подмосковья предупредили о схемах мошенников вокруг семейных выплат
Социальный фонд России 1 июня начал принимать заявления на возврат НДФЛ для семей с двумя и более детьми. Этим поводом уже начали пользоваться мошенники, предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
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«Мошенники массово рассылают фейковые уведомления от имени «Госуслуг» со ссылками, которые ведут на поддельные страницы. На фальшивом сайте пользователей просят ввести логин, пароль и код из СМС. После этого аферисты получают полный доступ к личному кабинету и банковским счетам жертвы. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть», – сказали в ведомстве.
В ГУРБ попросили не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить личные данные на непроверенных сайтах. Для проверки информации следует заходить только на официальные порталы gosuslugi.ru и sfr.gov.ru