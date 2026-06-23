В Сергиевом Посаде открылся паспортный стол туриста Золотого кольца

23 июня 2026, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Паспортный стол туриста Золотого кольца открылся в музее «Арт-Макет» в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Паспорт — не просто туристический сувенир, но и документ системы лояльности, позволяющий получать скидки и бонусы в гостиницах, музеях, кафе и ресторанах.





«В Сергиевом Посаде в программу лояльности «Золотое кольцо» вошли восемь компаний сферы гостеприимства: санаторий, экскурсионная команда, отель и пять музеев. Минимальная скидка по программе составляет десять процентов», — отмечается в сообщении.