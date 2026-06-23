В Сергиевом Посаде открылся паспортный стол туриста Золотого кольца
Паспортный стол туриста Золотого кольца открылся в музее «Арт-Макет» в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Паспорт — не просто туристический сувенир, но и документ системы лояльности, позволяющий получать скидки и бонусы в гостиницах, музеях, кафе и ресторанах.
«В Сергиевом Посаде в программу лояльности «Золотое кольцо» вошли восемь компаний сферы гостеприимства: санаторий, экскурсионная команда, отель и пять музеев. Минимальная скидка по программе составляет десять процентов», — отмечается в сообщении.Туристический паспортный стол открыт с 10:00 до 19:00. Оформление документа займёт не более 15 минут. Паспорт действителен в течение десяти лет.
Ранее такие паспортные столы открыли в Ярославле и Владимире.