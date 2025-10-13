В Наро-Фоминске проверили ход реконструкции Молодёжной площади

13 октября 2025, 10:57

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Молодёжную площадь начали реконструировать в Наро-Фоминске неделю назад. Ход работ проверили представители руководства городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Масштабное благоустройство площади приурочено к 100-летию города. Юбилей будут отмечать в мае 2026 года. Сейчас территорию уже расчистили, на месте работает техника.





«Особое внимание в проекте уделяется деталям, которые важны для жителей. Например, знаменитое «Сердце», символ города, останется на месте. Его ждёт модернизация. После обновления оно станет только красивее», — заверил замглавы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков.