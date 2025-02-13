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В Социальном фонде разъяснили изменения правил назначения единого пособия

Фото: iStock / Ivan-balvan

Фото: iStock / Ivan-balvan

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С января этого года изменились правила назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка до 17 лет и беременным женщинам. Об этом «Радио 1» сообщила эксперт Отделения Социального фонда России по городу Москве и Московской области, консультант отдела организации осуществления мер социальной поддержки семьям с детьми Управления социального обеспечения семей с детьми Елена Азанова.
«В частности, теперь применяется правило минимального дохода. С января для получения выплаты минимальный доход трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырёх минимальных размеров оплаты труда. В текущем году МРОТ составляет 22 тыс. 440 рублей. Значит, доход трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен составлять не менее 89 760 рублей. Это требование применяется ко всем трудоспособным членам семьи вне зависимости от формы занятости», – пояснила специалист.
По словам Азановой, если у одного из совершеннолетних членов семьи, участвующих в расчёте, нет официального подтверждения дохода, его отсутствие должно быть обосновано объективными причинами.
«Если такое обоснование есть в течение 10 и более месяцев в расчётном периоде, отказа из-за дохода менее четырёх МРОТ не будет. К объективным причинам относятся, например, уход за ребёнком до трёх лет, статус многодетной семьи для одного из родителей и прочее», – продолжила собеседница «Радио 1».
Если обоснование для отсутствия дохода было менее 10 месяцев, минимальный доход определяется пропорционально месяцам работы. Если, например, у члена семьи был статус безработного четыре месяца, значит, минимальный доход в расчетном периоде – 4 МРОТ: 12 × 8 = 59 тыс. 840 рублей.
«Без объективных причин отсутствие минимального дохода – это основание для отказа. После устранения причины можно снова подать заявление. При этом по правилу 4 МРОТ учитывается следующий перечень выплат: зарплата; доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости; пенсии; стипендии; авторское вознаграждение; денежное довольстве сотрудников силовых структур; денежное содержание судей, а также доходы за пределами России», – отметила Азанова.
С полным перечнем доходов для определения размера единого пособия можно ознакомиться на сайте Социального фонда России.

Беременной пособие выплачивается с месяца, когда она встала на учёт, но не ранее шести недель беременности. Получать выплату можно до месяца родов или прерывания беременности включительно.
«На детей пособие назначается с месяца рождения, если заявление подано не позднее шести месяцев со дня рождения. В остальных случаях пособие выплачивается с месяца обращения. Выплата назначается на 12 месяцев и продлевается по заявлению. Когда ребёнку исполняется 17 лет, выплаты прекращаются. Если в семье несколько детей до 17 лет, пособие назначат на каждого ребёнка», – разъяснила Елена Азанова.
Она добавила, что размер пособия привязан к величине регионального прожиточного минимума, установленного по разным социально-демографическим группам населения. Так, в Московской области величина прожиточного минимума для детей в 2025 году установлена в размере 18 тыс. 723 рубля. Это и будет максимальный, то есть 100-процентный, размер единого пособия.

Беременным размер пособия рассчитывается от прожиточного минимума для трудоспособного населения, и максимальный его размер с января составляет 21 тыс. 039 рублей.

Раньше единое пособие назначалось с учетом нуждаемости семьи. Если семья уже получает выплаты на старших детей, отделение СФР по Москве и Московской области назначит единое пособие на новорождённого без оценки нуждаемости и в том же размере. Длительность выплаты будет определена сроком, на который уже назначено пособие на других детей.

Единое пособие для беременных женщин и семей с детьми было введено в 2023 году и объединяет несколько мер поддержки, сопровождавших семьи с невысоким уровнем дохода до достижения ребёнком возраста 17 лет.

Для получения пособия в столице нужно подать электронное заявление через портал. В Подмосковье заявление подаётся на портале госуслуг, в любой клиентской службе или МФЦ.

Всю подробную информацию можно найти на сайте СФР в разделе «Единое пособие», в аккаунтах СФР «ВКонтакте», «Одноклассники», Телеграм (группы Отделения СФР по Москве и Московской области).

Помимо этого, можно бесплатно и круглосуточно позвонить по телефону 8 (800) 100-00-01.

За личной консультацией по вопросам, требующим обработки персональных данных, можно обратиться в клиентские службы. Все контакты и адреса можно найти на сайте Социального фонда.

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В Подмосковье подвели годовые итоги деятельности региональной прокуратуры
13 февраля 2025, 17:40

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

На заседании коллегии прокуратуры Московской области были подведены итоги деятельности ведомства за 2024 год и обозначены планы на 2025-й, основными темами стали защита прав участников СВО, контроль за нестационарной торговлей и борьба с киберпреступностью, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Участие в заседании принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Сегодня мы подводим итоги и исполнительной, и законодательной деятельности, всего, что касается надзора. Ключевое для взаимодействия со всеми структурами, чтобы каждый из нас понимал, чем живет регион. (…) Хочу поблагодарить за конструктивное взаимодействие и партнёрство», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также отметил, что приоритетным направлением работы для властей региона является поддержка участников специальной военной операции.

В свою очередь, прокурор Московской области Сергей Забатурин отметил, что в 2024 году прокуратура региона вместе с представителями гарнизонной прокуратуры и территориального подразделения фонда «Защитники Отечества» проводились выездные приёмы по защите прав участников СВО в госпиталях, по месту жительства родственников бойцов и пр.

«За год было принято почти тысяча человек. В прокуратуру области поступило порядка 1,7 тыс. обращений от граждан данной категории», — уточнил Сергей Забатурин.
В ходе заседания была также поднята тема борьбы с киберпреступностью. Сергей Забатурин отметил, что в регионе подготовят план по противодействию правонарушениям в интернет-сфере. Кроме того, на заседании обсудили трансформацию нестационарной торговли в регионе. Их число будет значительно сокращено. А в ходе обсуждения темы модернизации систем теплоснабжения губернатор региона Андрей Воробьёв отметил, на эти цели в текущем году в Подмосковье выделили около 54 млрд рублей.

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#подмосковье
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Почти 200 подмосковных спортсменов примут участие в Кубке наций по кёкусинкан
13 февраля 2025, 17:38

Фото: пресс-служба соревнований

198 человек спортсменов представят Московскую область на Международных соревнованиях по кёкусинкан – Кубке наций. Они состоятся 9 марта в Москве, во Дворце Ирины Винер в Лужниках, сообщили организаторы турнира.
«Заявки на участие в соревнованиях подали 25 стран, а также 40 регионов России. Делегация из 198 спортсменов заявлена от Подмосковья. Так, Подольск представят 80 человек, Люберцы – 22, Балашиха – 17, Одинцово – 23, Мытищи – 15, Химки – 13, Видное – 10, Красногорск – 14, Долгопрудный – четыре», – отметили организаторы.
Они добавили, что в регионе действует сеть сильных спортивных клубов, которые готовят будущих чемпионов. Всего в Подмосковье киокусинкай, одной из дисциплин которого является кёкусинкан, занимаются свыше 9,6 тыс. человек

На Спартакиаде учащихся России в прошлом году сборная Московской области заняла третье общекомандное место среди субъектов Федерации, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Подробная информация о соревнованиях размещена на официальных информационных площадках Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» и Кубка наций.

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#московская область
#москва
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В Наро-Фоминске состоялось вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Великой Победы
13 февраля 2025, 17:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Хотя до 9 мая ещё три месяца, 12 февраля в зрительном зале хореографической школы имени Ирины Зайцевой уже звучали стихи и песни военных лет, а зал был полон ветеранов, работников тыла и всех, кто имеет отношение к Великой Победе. Причиной собрания стало торжественное вручение памятных медалей, выпущенных по указу президента специально к 80-летию победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В Наро-Фоминском городском округе на данный момент проживает 12 ветеранов Великой Отечественной войны и около 700 участников и приравненных к ним жителей. Это не последнее награждение медалями в этом году.

До Дня Победы по округу будут продолжаться подобные мероприятия. Для удобства пожилых граждан церемонии награждения проводятся в разных микрорайонах.

С каждым годом число участников войны сокращается, но те, кто может посетить мероприятия, с радостью участвуют, видя, как молодежь сохраняет память о героях.

На одном из таких мероприятий выступили воспитанники центральной школы искусств «Гармония».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
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#ветеран
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#награды
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В посёлке Деденёво капитально отремонтируют участок теплотрассы
13 февраля 2025, 16:24

Фото: istockphoto.com/imantsu

Капитальный ремонт участка теплотрассы протяжённостью около 200 метров планируется провести в рабочем посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, подряд на работы уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать подземный трубопровод горячей воды в районе дома №21Г по улиц Набережная. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 13 миллионов 616 тысяч рублей. Заявки принимаются до 17 февраля.

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#капитальный ремонт
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На двух участках федеральных трасс в Подмосковье установили освещение
13 февраля 2025, 16:08

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Электрическим освещением оборудовали участки федеральных трасс М-4 «Дон» и А-104 «Дмитровское шоссе», проходящие через посёлки Пятница городского округа Кашира и Темпы Талдомского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Установленные осветительные комплексы оборудованы энергосберегающей автоматизированной системой, обеспечивающей удалённый доступ у включению и выключению фонарей, а также позволяющей контролировать исправность освещения в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что освещение позволит сделать дорожное движение в посёлках Темпы и Пятница более безопасным.

В настоящее время сотрудники Центравтомагистрали устанавливают освещение у автобусных остановок и пешеходных переходов на федеральных трассах А-108 «Московское большое кольцо», М-8 «Холмогоры» и Р-22 «Каспий». На тринадцати объектах линии освещения уже смонтированы, ведётся подключение к электросетям.

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