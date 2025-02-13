В Социальном фонде разъяснили изменения правил назначения единого пособия

Фото: iStock / Ivan-balvan
С января этого года изменились правила назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка до 17 лет и беременным женщинам. Об этом «Радио 1» сообщила эксперт Отделения Социального фонда России по городу Москве и Московской области, консультант отдела организации осуществления мер социальной поддержки семьям с детьми Управления социального обеспечения семей с детьми Елена Азанова.
«В частности, теперь применяется правило минимального дохода. С января для получения выплаты минимальный доход трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырёх минимальных размеров оплаты труда. В текущем году МРОТ составляет 22 тыс. 440 рублей. Значит, доход трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен составлять не менее 89 760 рублей. Это требование применяется ко всем трудоспособным членам семьи вне зависимости от формы занятости», – пояснила специалист.По словам Азановой, если у одного из совершеннолетних членов семьи, участвующих в расчёте, нет официального подтверждения дохода, его отсутствие должно быть обосновано объективными причинами.
«Если такое обоснование есть в течение 10 и более месяцев в расчётном периоде, отказа из-за дохода менее четырёх МРОТ не будет. К объективным причинам относятся, например, уход за ребёнком до трёх лет, статус многодетной семьи для одного из родителей и прочее», – продолжила собеседница «Радио 1».Если обоснование для отсутствия дохода было менее 10 месяцев, минимальный доход определяется пропорционально месяцам работы. Если, например, у члена семьи был статус безработного четыре месяца, значит, минимальный доход в расчетном периоде – 4 МРОТ: 12 × 8 = 59 тыс. 840 рублей.
«Без объективных причин отсутствие минимального дохода – это основание для отказа. После устранения причины можно снова подать заявление. При этом по правилу 4 МРОТ учитывается следующий перечень выплат: зарплата; доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости; пенсии; стипендии; авторское вознаграждение; денежное довольстве сотрудников силовых структур; денежное содержание судей, а также доходы за пределами России», – отметила Азанова.С полным перечнем доходов для определения размера единого пособия можно ознакомиться на сайте Социального фонда России.
Беременной пособие выплачивается с месяца, когда она встала на учёт, но не ранее шести недель беременности. Получать выплату можно до месяца родов или прерывания беременности включительно.
«На детей пособие назначается с месяца рождения, если заявление подано не позднее шести месяцев со дня рождения. В остальных случаях пособие выплачивается с месяца обращения. Выплата назначается на 12 месяцев и продлевается по заявлению. Когда ребёнку исполняется 17 лет, выплаты прекращаются. Если в семье несколько детей до 17 лет, пособие назначат на каждого ребёнка», – разъяснила Елена Азанова.Она добавила, что размер пособия привязан к величине регионального прожиточного минимума, установленного по разным социально-демографическим группам населения. Так, в Московской области величина прожиточного минимума для детей в 2025 году установлена в размере 18 тыс. 723 рубля. Это и будет максимальный, то есть 100-процентный, размер единого пособия.
Беременным размер пособия рассчитывается от прожиточного минимума для трудоспособного населения, и максимальный его размер с января составляет 21 тыс. 039 рублей.
Раньше единое пособие назначалось с учетом нуждаемости семьи. Если семья уже получает выплаты на старших детей, отделение СФР по Москве и Московской области назначит единое пособие на новорождённого без оценки нуждаемости и в том же размере. Длительность выплаты будет определена сроком, на который уже назначено пособие на других детей.
Единое пособие для беременных женщин и семей с детьми было введено в 2023 году и объединяет несколько мер поддержки, сопровождавших семьи с невысоким уровнем дохода до достижения ребёнком возраста 17 лет.
Для получения пособия в столице нужно подать электронное заявление через портал. В Подмосковье заявление подаётся на портале госуслуг, в любой клиентской службе или МФЦ.
Всю подробную информацию можно найти на сайте СФР в разделе «Единое пособие», в аккаунтах СФР «ВКонтакте», «Одноклассники», Телеграм (группы Отделения СФР по Москве и Московской области).
Помимо этого, можно бесплатно и круглосуточно позвонить по телефону 8 (800) 100-00-01.
За личной консультацией по вопросам, требующим обработки персональных данных, можно обратиться в клиентские службы. Все контакты и адреса можно найти на сайте Социального фонда.
Читайте также:
Жителям Подмосковья в 2025 году выплатят 2 млрд рублей на жилищные субсидии
В Подмосковье увеличили выплату приёмным семьям
В бюджете Подмосковье на выплаты за рождение ребёнка заложено 1,2 млрд рублей
Лора Луганская