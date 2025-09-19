20 сентября в Подмосковье пройдёт акция «День в лесу. Сохраним лес вместе».
В Московской области экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» в субботу пройдёт на центральной площадке в городском округе Пушкинский, рассказали в подмосковном Комлесхозе.
Принять участие в акции «Сохраним лес» могут все желающие. Для этого достаточно выбрать удобную вам точку. Они отмечены на официальном сайте акции.
Центральная площадка в этом году расположена в городском округе Пушкинский, в 6 км от Ярославского шоссе. Добраться можно как на машине (на территории будет организована парковка), так и на общественном транспорте — ближайшая станция «Зеленоградская». Оттуда для участников будут курсировать бесплатные автобусы.
Сбор — в 10:00. Начало — в 11:00.
Посадочный материал и необходимый инвентарь предоставят на месте.
