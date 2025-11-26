В Наро-Фоминском округе готовят к запуску новую станцию водоочистки
Видео: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа
В деревне Шустиково завершают монтаж новой станции водоочистки. Специалисты проводят финальные проверки оборудования и выполняют пробные пуски, сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.
После этого систему запустят в работу. Тщательная проверка перед вводом в эксплуатацию нужна, чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное водоснабжение. Обеспечение жителей качественной питьевой водой — приоритетная задача муниципалитета.
«Это вопрос комфорта и здоровья наших жителей. Мы продолжаем планомерное перевооружение водной инфраструктуры», — подчеркнул глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
Одновременно рабочие благоустраивают территорию вокруг водозаборного узла. В этом году в Наро-Фоминске также модернизируют объекты в Верее, Веселёве и Васильчинове. На всех площадках специалисты уделяют особое внимание контролю качества, чтобы новые системы работали без сбоев.