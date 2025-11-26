В Наро-Фоминском округе готовят к запуску новую станцию водоочистки

26 ноября 2025, 09:52

Видео: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа

В деревне Шустиково завершают монтаж новой станции водоочистки. Специалисты проводят финальные проверки оборудования и выполняют пробные пуски, сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.





После этого систему запустят в работу. Тщательная проверка перед вводом в эксплуатацию нужна, чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное водоснабжение. Обеспечение жителей качественной питьевой водой — приоритетная задача муниципалитета.





«Это вопрос комфорта и здоровья наших жителей. Мы продолжаем планомерное перевооружение водной инфраструктуры», — подчеркнул глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.