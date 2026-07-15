За пять лет количество соцпредприятий в Подмосковье выросло на 60%
Число коммерческих социально ориентированных предприятий в Московской области увеличилось с 2021 года на 60%. Такие цифры назвал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги деятельности депутатов VII созыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
По оценке Брынцалова, росту количества соцпредприятий способствовали различные меры поддержки, принятые Мособлдумой.
«Включённые в специальный реестр социальные предприятия могут претендовать на льготные займы и компенсацию затрат. Число таких предприятий растёт: если в 2021 году их было около 570, то за пять лет их количество возросло на 60% — до более чем 900», — сказал председатель парламента.Он также отметил, что в регионе в настоящее время действуют более 1 600 социально ориентированных некоммерческих организаций. Для них также предусмотрены меры поддержки и льготы.