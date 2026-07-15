В Наро-Фоминске открыли детскую площадку — самолёт
Детскую площадку, игровые элементы которой сделаны в виде самолёта, установили у дома №73 по улице Шибанкова в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В торжественном открытии принял участие замглавы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.
«Это обновлённый комплекс. Первую площадку именно на этом месте, выбранном жителями, установили в 2016 году. (…) Скоро в округе появятся ещё пять таких площадок», — отметил Гусаков.Для собравшихся выступили артисты вокальной студии «Сюрприз» ДК «Созвездие». Кроме того, юным гостям мероприятия раздали мороженое.
Ранее сообщалось, что в посёлке Селятино Наро-Фоминского округа устанавливают современную детскую площадку.