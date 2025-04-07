Во дворах Подмосковья с начала года ликвидировали около 200 опасных деревьев

Видео: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Около 200 аварийных и сухостойных деревьев ликвидировали во дворах Московской области с начала текущего года коммунальщики, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего за первые три месяца текущего года во дворах Подмосковья убрали порядка 200 опасных насаждений. Больше всего деревьев было ликвидировано на территории Пушкинского округа — 26, а также Сергиево-Посадского округа и Ступина — по 13», — говорится в сообщении.Ликвидация ставших опасными деревьев ведётся для того, чтобы предотвратить их падение в случае неблагоприятных погодных условий. Удалением деревьев занимаются специалисты, прошедшие необходимую профессиональную подготовку.
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Лев Каштанов