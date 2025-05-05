В Магаданской области сноубордистку завалило лавиной

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На Карамкенском перевале в Магаданской области было найдено тело сноубордистки, которую завалило лавиной. Об этом сообщает региональное ГУМЧС России.
«Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки» — говорится в сообщении.
Происшествие случилось в воскресенье в районе Карамкенского перевала. Там лавина сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под снегом оказались две девушки. Одна выбралась самостоятельно и дошла до поселка. Вторую пришлось искать спасателям.
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Иван Мусатов