Росавиация: В аэропорту Надыма в ЯНАО введён план «Ковёр»

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В аэропорту Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе введён в действие план «Ковёр». Это означает временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко. В своём телеграм-канале он уточнил, что ограничения действуют с 08:00 по московскому времени. Воздушная гавань Надыма временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Спикер Росавиации подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, сотрудники наземных служб аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров. Эта задача является приоритетной.
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Спикер Росавиации подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, сотрудники наземных служб аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров. Эта задача является приоритетной.
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Александр Бойцов