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Концерт всемирно известной поп-звезды Леди Гаги в Рио мог закончиться трагедией. Всего за несколько часов до начала выступления бразильская полиция арестовала двух подозреваемых, включая взрослого мужчину и подростка, которые готовили теракт. Об этом пишет Telegram-канал «Только никому».
По информации правоохранительных органов, задержанные состояли в преступной группировке и планировали пронести на концерт самодельные взрывные устройства и «коктейли Молотова», намереваясь устроить кровавое «шоу» среди зрителей. К счастью, благодаря слаженной работе полиции, преступление удалось предотвратить.
Интересно, что сама Леди Гага узнала о готовящейся атаке только сегодня из новостей. Несмотря на угрозу, концерт прошел успешно, и фанаты смогли насладиться выступлением своей любимой артистки. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить все детали происшествия и предотвратить подобные инциденты в будущем.
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Интересно, что сама Леди Гага узнала о готовящейся атаке только сегодня из новостей. Несмотря на угрозу, концерт прошел успешно, и фанаты смогли насладиться выступлением своей любимой артистки. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить все детали происшествия и предотвратить подобные инциденты в будущем.
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Дарья Осипова