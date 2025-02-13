В школе Ленинского округа открыли музей первого подмосковного Героя СССР Молокова

В Молоковской школе Ленинского городского округа открыли музей в честь 130-летия со дня рождения первого Героя Советского Союза из Подмосковья, полярного лётчика и военачальника, принимавшего участие в спасении экспедиции парохода «Челюскин», – Василия Сергеевича Молокова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В числе почётных гостей торжественного митинга присутствовали глава муниципалитета Станислав Каторов, председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль, внучка героя Татьяна Молокова и его внучатая племянница Елизавета Коробкина.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
После митинга в новой пристройке к школе на 237 мест торжественно открыли музей.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
Экспонаты для музея передали также участники проекта «Неизвестные герои Севера» и члены общественного комитета «Челюскинцы». После церемонии открытия ученики Молоковской школы и почётные гости стали участниками телемоста с учащимися Красноярской школы №150 и Норильской школы №41, которые также носят имя героя.
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Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
«Мы, ветераны труда Вооружённых сил, правоохранительных органов, от лица почти полутора миллионов людей старшего поколения хотим поздравить вас с этим знаменательным событием – юбилеем, который мы отмечаем на этой исторической и героической земле, 130-летием со дня рождения нашей легенды, нашей гордости, уникального человека, первого Героя Советского Союза в Московской области Василия Сергеевича Молотова. Символично, что это мероприятие проходит в Год защитника Отечества, в канун Дня защитника Отечества, Дня Советской Армии и Военно-Морского флота, той героической армии, которая всегда достойно защищала не только нашу страну, но и весь мир от возникающих угроз», – сказал Пикуль.Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
После митинга в новой пристройке к школе на 237 мест торжественно открыли музей.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
«Легендарная операция по спасению людей на пароходе «Челюскин» стала символом героизма и стойкости советского народа. Именно за этот подвиг впервые в стране было введено звание Героя Советского Союза, и Василий Сергеевич стал одним из первых его обладателей. Он был не только пилотом, но и человеком выдающегося мужества и преданности. Благодаря таким личностям, как он, авиация имеет свои славные страницы, и они стали вдохновением для будущих поколений лётчиков», – обратился к присутствующим Каторов.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
«Мой дедушка родился в селе Молоково, но потом переехал в Москву. Я родилась уже в столице и жила там с ним. Помню его скромным и простым человеком, который никогда не рассказывал о своих подвигах. Мы смогли собрать экспонаты для музея, сохранив вещи дедушки на даче. Теперь они найдут достойное место и будут служить молодому поколению. Надеюсь, что музей будет пополняться. Сегодня я привезла его саквояж, который всегда был с ним в полётах», – рассказала Молокова.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.
Экспонаты для музея передали также участники проекта «Неизвестные герои Севера» и члены общественного комитета «Челюскинцы». После церемонии открытия ученики Молоковской школы и почётные гости стали участниками телемоста с учащимися Красноярской школы №150 и Норильской школы №41, которые также носят имя героя.
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Лора Луганская