В посёлке Софьино завершают капремонт корпуса Образовательного комплекса
Третий корпус Образовательного комплекса, расположенный на Полевой улице в посёлке Софьино Пушкинского округа, капитально ремонтируют. Сейчас работы близятся к завершению — готовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.
Ремонт проводится за счёт бюджета региона в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Здание построили 56 лет назад, его общая площадь составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Сейчас там монтируют инженерные коммуникации, проводят чистовую отделку помещений, продолжают фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты более 70 человек, используют три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Обновлённый корпус планируется открыть для учеников 1 сентября.