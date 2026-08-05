В посёлке Софьино завершают капремонт корпуса Образовательного комплекса

05 августа 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Третий корпус Образовательного комплекса, расположенный на Полевой улице в посёлке Софьино Пушкинского округа, капитально ремонтируют. Сейчас работы близятся к завершению — готовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.





Ремонт проводится за счёт бюджета региона в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Здание построили 56 лет назад, его общая площадь составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Сейчас там монтируют инженерные коммуникации, проводят чистовую отделку помещений, продолжают фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты более 70 человек, используют три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.