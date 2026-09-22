В Подмосковье восстанавливают 24 МКД, пострадавших от беспилотников

22 сентября 2026, 19:04

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фонд капитального ремонта Московской области сейчас ведёт работы в 24 многоквартирных домах 14 округов, пострадавших от прилётов БПЛА, в том числе в ночь на 20 сентября. Такие данные привёл на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов зампред правительства Московской области Дмитрий Сватковский.





Одной из главных тем совещания стал капремонт многоквартирных домов.



Силами управляющих организаций и администраций муниципалитетов восстанавливаются локальные повреждения.

«Вчера подрядчик завершил работы в доме №2а на ул. Ленина в Люберцах, передаём его управляющей компании. Приняты решения по отселению, где это необходимо. Задача – в кратчайшие сроки закончить ремонты и отдать дома в УК», – подчеркнул Сватковский.

Д. Сватковский (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Первое, что мы делаем, – закрываем тепловые контуры, убираем осколки и поражающие элементы, чтобы в доме можно было ночевать, если не требуется отселение. Далее вызываем компанию, которая проводит оценку, и из резервного фонда по ней компенсируем восстановление ИЖС», – сказал Каторов.