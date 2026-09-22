В Подмосковье восстанавливают 24 МКД, пострадавших от беспилотников
Фонд капитального ремонта Московской области сейчас ведёт работы в 24 многоквартирных домах 14 округов, пострадавших от прилётов БПЛА, в том числе в ночь на 20 сентября. Такие данные привёл на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов зампред правительства Московской области Дмитрий Сватковский.
Одной из главных тем совещания стал капремонт многоквартирных домов.
Силами управляющих организаций и администраций муниципалитетов восстанавливаются локальные повреждения.
«Вчера подрядчик завершил работы в доме №2а на ул. Ленина в Люберцах, передаём его управляющей компании. Приняты решения по отселению, где это необходимо. Задача – в кратчайшие сроки закончить ремонты и отдать дома в УК», – подчеркнул Сватковский.Перед началом ремонта все дома обследуют. В большинстве МКД пострадали окна, кое-где повреждены перекрытия.
На 23 из 24 объектов Фонд капремонта планирует завершить работы до конца года. Сейчас они идут в домах в Раменском, Красногорске, Павловском Посаде, Котельниках, Жуковском, Истре, Люберцах, Одинцовском и Ленинском городских округах, Солнечногорске, Химках, Чехове, Лыткарине и Балашихе.
О том, как ведётся эта работа, на примере Ленинского округа рассказал глава муниципалитета Станислав Каторов.
«Первое, что мы делаем, – закрываем тепловые контуры, убираем осколки и поражающие элементы, чтобы в доме можно было ночевать, если не требуется отселение. Далее вызываем компанию, которая проводит оценку, и из резервного фонда по ней компенсируем восстановление ИЖС», – сказал Каторов.Владельцам пострадавших от прилетов беспилотников объектов ИЖС выплачивают компенсацию от администрации округа.