В Народную программу «Единой России» поступили уже более 3 млн предложений

14 августа 2026, 14:02

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Свыше трёх миллионов инициатив передали для Народной программы «Единой России», из них около 790 тысяч поступили от жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Народная программа определит деятельность «Единой России» на период до 2031 года, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на Экспертном совете ЕР. Благодаря предложениями от избирателей документ стал подробным и конкретным.





«Только конкретные задачи можно выполнить. Это будет работа для законодательных органов, Госдумы, которая должна будет принять нужные законы. Естественно, часть решений должны приниматься на правительственном уровне», — добавил Медведев.

«Жителям нужно озеленение, создание комфортных дворов, парков, лесопарков. Всё ещё не хватает детских и спортивных площадок», — отметил Рожнов.