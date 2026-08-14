В Народную программу «Единой России» поступили уже более 3 млн предложений
Свыше трёх миллионов инициатив передали для Народной программы «Единой России», из них около 790 тысяч поступили от жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Народная программа определит деятельность «Единой России» на период до 2031 года, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на Экспертном совете ЕР. Благодаря предложениями от избирателей документ стал подробным и конкретным.
«Только конкретные задачи можно выполнить. Это будет работа для законодательных органов, Госдумы, которая должна будет принять нужные законы. Естественно, часть решений должны приниматься на правительственном уровне», — добавил Медведев.В свою очередь вице-спикер Мособлдумы Олег Рожнов рассказал, что самой актуальной темой инициатив в Московской области стало благоустройство. К этой сфере относится треть всех предложений.
«Жителям нужно озеленение, создание комфортных дворов, парков, лесопарков. Всё ещё не хватает детских и спортивных площадок», — отметил Рожнов.Он добавил, что в число актуальных тем вошли также здравоохранение, образование, ЖКХ, дороги и транспорт.
Передать инициативы для Народной программы модно через общественные приёмные партии, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или онлайн — через сайт естьрезультат.рф.