В национальном парке «Лосиный остров» обнаружили необычный гриб

29 сентября 2026, 21:00

оригинал Фото: сайт национального парка «Лосиный остров»

На экотропе «Заповедный лес» в национальном парке «Лосиный остров» нашли редкий гриб необулгарию чистую. Об этом сообщается на сайте нацпарка.





Его обнаружили сотрудники научного отдела. Neobulgaria pura относится к сумчатым грибам и приходится дальним родственником сморчкам и трюфелям. Выглядит гриб как розовое желе.

Pura переводится как «чистый» или «прозрачный», а bulga означает «кожаный мешок». Плодовые тела гриба действительно похожи на полупрозрачные мешочки. Консистенция студенистая, отсюда и ассоциация с желе.

«Поведение гриба заметно зависит от погоды. Во влажную погоду он набухает, становится упругим и ярким, в сухую – подсыхает, сжимается и теряет заметность. Так он экономит влагу и дожидается подходящих условий», – рассказала начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко.