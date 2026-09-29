В национальном парке «Лосиный остров» обнаружили необычный гриб
На экотропе «Заповедный лес» в национальном парке «Лосиный остров» нашли редкий гриб необулгарию чистую. Об этом сообщается на сайте нацпарка.
Его обнаружили сотрудники научного отдела. Neobulgaria pura относится к сумчатым грибам и приходится дальним родственником сморчкам и трюфелям. Выглядит гриб как розовое желе.
Pura переводится как «чистый» или «прозрачный», а bulga означает «кожаный мешок». Плодовые тела гриба действительно похожи на полупрозрачные мешочки. Консистенция студенистая, отсюда и ассоциация с желе.
«Поведение гриба заметно зависит от погоды. Во влажную погоду он набухает, становится упругим и ярким, в сухую – подсыхает, сжимается и теряет заметность. Так он экономит влагу и дожидается подходящих условий», – рассказала начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко.Съедобным гриб не считается. Он на 90% состоит из воды и полисахаридов, не имеет выраженного вкуса и запаха. В лесу такую находку лучше не трогать – лучше полюбоваться и сделать фото.