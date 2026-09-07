Лучшие грибные места в Подмосковье 2026: маршруты, правила сбора и советы грибникам. Что важно знать перед походом в лес?
Лето закончилось, но грибной сезон в Подмосковье только набирает обороты: после теплых дней и дождей леса обещают любителям тихой охоты полные корзины, а в некоторых местах грибы можно собирать буквально ведрами. Какие направления выбрать, за какими видами отправляться и почему даже опытному грибнику нельзя терять бдительность, читайте в материале «Радио 1».
Когда начинается грибной сезон в Подмосковье
Грибной сезон в Московской области продолжается около восьми месяцев — с апреля по ноябрь. Осенняя часть сезона-2026 началась еще в конце августа и в сентябре находится в активной фазе. Август традиционно дает около половины годового сбора, а на сентябрь приходится еще примерно 36–37%, поэтому ближайшие недели считаются одним из лучших периодов для поездки в лес.
Сам сезон-2026 стартовал необычно рано — уже в конце апреля. Обильные июньские дожди поспособствовали тому, что первые лисички появились примерно на две недели раньше обычного. Осенью специалисты ожидают меньше белых грибов, зато маслята, подберезовики и опята должны появиться в большом количестве.
Свежие сообщения конца августа подтверждают активность грибов: в Сергиево-Посадском округе и под Воскресенском уже собирали осенние опята, под Волоколамском находили подосиновики и белые, а возле Дубны набирали полные корзины.
Осенью грибы появляются волнами. Первая волна обычно начинается через 5–7 дней после хорошего дождя при температуре около +15…+20 °C. Комфортными для роста считаются температура воздуха +18…+25 °C, почвы +10…+20 °C и влажность воздуха и грунта от 70%. Массовое появление грибов чаще происходит через две-три недели после устойчивой смены температуры и влажности.
После сильного дождя первые грибы могут появиться уже через 1–2 суток. Максимального размера они достигают примерно на третий день, а молодые белые — на четвертый-пятый. Подберезовики, маслята и сыроежки созревают примерно за три дня, подосиновику требуется около недели, белому грибу — 5–9 дней.
Какие грибы можно собрать в Московской области
В начале сентября в подмосковных лесах особенно много опят. По наблюдениям опытного грибника, в первых числах сентября этот вид выходит на пик, поэтому сейчас его собирают в очень больших количествах. Искать опята стоит на пнях, поваленных деревьях, а также возле оснований старых берез и осин. Особенно часто они встречаются в смешанных лесах.
При этом сентябрь остается временем белых грибов. Их рекомендуют искать в сосновых борах и на опушках, где они образуют симбиоз с дубом и березой. На втором месте после осеннего опенка находятся подберезовики и подосиновики — они встречаются в лиственных и смешанных лесах. В более влажных местах, прежде всего в ельниках и березняках, можно найти лисички. Также в лесах сейчас встречаются сыроежки, волнушки и грузди.
В целом сезон распределяется следующим образом: апрель приносит строчки и сморчки, причем массовый выход отмечается примерно к 25 апреля; в мае появляются подберезовики и сыроежки, а в конце мая 2026 года уже пошли первые белые и лисички.
Июнь дает шампиньоны, лисички, подосиновики и белые. Июль и август считаются пиковыми месяцами для маслят, летних опят, рыжиков, белых и груздей, причем максимум благородных грибов приходится на конец августа.
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В сентябре основными видами становятся осенние опята, поздние белые, грузди, волнушки и рыжики. В октябре продолжаются опята и поздние грузди, а в теплую осень сезон может затянуться. В ноябре, если сохраняется тепло, в Шатурском районе еще можно встретить зимние опята — фламмулину — и вешенки.
Лучшие грибные места на всех направлениях области
Грибы можно найти практически во всех частях Подмосковья. Традиционно особенно популярны южные — Серпухов, Чехов и Подольск, а также юго-запад области в районе Калужского и Киевского шоссе.
Среди конкретных ориентиров называют станции Шарапова Охота и Авангард: здесь ищут белые, подберезовики, подосиновики и опята. В районе Зосимовой пустыни, Мачехино и Рассудово расположены смешанные леса, где встречается много лисичек и других благородных грибов.
На западе области стоит обратить внимание на Можайское, Рижское и Минское шоссе, в частности на Рузский и Можайский округа. Возле Кубинки и Чапаевки находятся места, где особенно часто собирают белые грибы и подосиновики.
На востоке одним из лидеров считается Егорьевск. Хорошие места находятся также вдоль Казанского и Горьковского направлений, в районе Орехово-Зуева и станции Куровская. Здесь отправляются за опятами, подберезовиками и лисичками.
Маршруты для тихой охоты в Подмосковье
Дубна и Талдом
Окрестности Дубны и Талдома считаются стабильным местом для сбора лисичек. В сосновых лесах и на полянах здесь также попадаются белые, подосиновики, сыроежки, опята и подберезовики. Доехать можно электричкой Савеловского направления.
Дмитровский округ: Орудьево и Рогачёво
Смешанные леса вдоль Рогачевского шоссе считаются классическим грибным направлением. За Орудьево начинаются боры с моховым покровом, где в сентябре белые собирают корзинами. Здесь также встречаются маслята, лисички, подосиновики, подберезовики и волнушки. В июне 2026 года возле Рогачева находили лисички, дубовики и подберезовики. Электричкой можно доехать до Дмитрова, Икши или Морозков.
Сергиев Посад, Абрамцево и Хотьково
Смешанные и хвойные леса вокруг Сергиева Посада и Абрамцева дают широкий выбор: белые, подберезовики, лисички, маслята, подосиновики и опята. В августе леса возле станций Зеленоградская, Калистово, Семхоз и Абрамцево сообщали о большом количестве шампиньонов и белых.
Шатура и Мещера
Мещерская сторона с сосновыми лесами на болотах и низменностях считается территорией маслят. В Шатурском районе также встречаются лисички, подберезовики и боровики, а в ноябре здесь могут сохраняться зимние виды — фламмулина и вешенки. Добраться можно по Егорьевскому шоссе или электричкой с Казанского вокзала.
Егорьевск, Орехово-Зуево и Черноголовка
В смешанных и хвойно-смешанных лесах возле Орехова-Зуева встречаются белые, подберезовики, лисички, маслята, подосиновики и опята. У Клязьмы и Черноголовки в Ногинском районе собирают лисички, опята и белые. В 2026 году первые егорьевские лисички появились уже 8 июня, а белый гриб в смешанных лесах востока начал появляться ближе к середине июля.
Руза
Рузский округ называют одним из экологически чистых грибных районов, куда традиционно отправляются московские грибники. Лисички, подосиновики и подберезовики ищут возле Орешков и Нововолково, опята — возле Вертошино. Весной у Озернинского водохранилища появляются сморчки. Доехать можно по Минскому шоссе либо электричкой до Петелино или Тучкова.
Звенигород и Истра
Западное направление от Звенигорода считается вторым по урожайности в области. В Истринском районе основной целью становятся опята: их ищут на вырубках, пнях, поваленных деревьях и по краям леса. Белые растут в сосняках и на открытых участках. В конце августа 2026 года появились сообщения о подберезовиках по краям болот на границе Одинцовского и Истринского районов.
Можайск и Волоколамск
Под Можайском белый гриб появляется раньше, чем во многих других районах области. Вместе с ним здесь собирают опята, лисички, сыроежки и маслята. В конце августа 2026 года волоколамские леса давали подосиновики, подберезовики и белые. Добраться можно по Минскому или Волоколамскому шоссе, а также электричкой по Белорусской линии.
Жаворонки
Примерно в километре южнее станции Жаворонки на Белорусском направлении расположены места, которые называют настоящими грибными «клондайками». За опятами отправляются в сторону деревень Митькино, Сумино и Малые Вязёмы. Доехать можно электричкой до Жаворонок или автобусом № 24 от Одинцово, после чего идти пешком.
К этому же железнодорожному направлению относятся леса возле станций Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово — их отдельно отмечал Минтранс Подмосковья в данных сезона-2024.
Серпухов
Юг области считается лидером по ценным грибам, а Серпухов и Чехов были сильнейшими направлениями уже в начале сезона, в июне. Возле Приокско-Террасного заповедника встречаются ранние подберезовики, подосиновики и белые. В смешанных лесах с березой, сосной и осиной также можно найти лисички, моховики, маслята и вешенки.
Среди ориентиров называют Станки, Липицы, Волохово, Стремилово, Оболенск, Воронино, Прилуки, Турово и Игумново в сторону Оки, а также Починки и район Данкова. При этом непосредственно в Приокско-Террасном заповеднике сбор грибов запрещен — искать их можно только в расположенных за пределами ООПТ (особо охраняемых природных территорий) лесах.
Чехов
Чеховское направление называют главным поставщиком белых в начале сезона. В районах Нового Быта, Васькино, Мелехово и Оксино грибники сообщали о «десятках и даже сотнях» белых, а также полных корзинах лисичек и опят. Весной возле Панино появляются сморчки. Доехать можно по Симферопольскому шоссе или электричкой с Курского вокзала.
Ступино и Кашира
В приокских лесах южнее встречаются подосиновики, опята и белые — возле Михнево, Каширы, Старой Ситни, Жилёва и Петрово. На севере района больше сыроежек, подберезовиков, валуев, чернушек и белых. Направление можно продолжить вдоль Оки к Коломне, а на другой стороне реки начинается калужская сторона с Тарусой.
Как отправиться за грибами на электричке
Собственная машина для тихой охоты необязательна: многие грибные леса расположены рядом с железнодорожными ветками и находятся в пешей доступности от платформ.
На Казанском направлении выделяют Гжель, Григорово и Черусти — здесь ищут лисички, белые и подосиновики. Ярославское направление интересно районами Абрамцево и Софрино, где основными целями становятся белые и подберезовики. На Савеловском направлении стоит обратить внимание на Икшу и Дмитров — там собирают белые, маслята и лисички.
Также для поездки без машины подходят Сергиев Посад, Семхоз, Абрамцево и Хотьково на Ярославском направлении; Шатура, Орехово-Зуево, Гжель и Григорово на Казанском; Серпухов и Чехов на Курском; Петелино, Тучково, Дорохово и Можайск на Белорусском; Истра и Звенигород на Рижском и Белорусском; Дмитров, Икша, Морозки и Дубна на Савеловском.
Для сентября отдельным универсальным вариантом называют Казанское направление: в Гжели, Григорово и Черустях можно одновременно искать несколько популярных видов, а не ехать исключительно за опятами.
Когда лучше выходить в лес
Оптимальным временем для поездки считают раннее утро. Если отправиться к 6–7 часам, после ночной росы грибы легче заметить, а конкуренция среди грибников и количество занятых парковочных мест еще ниже. Самые азартные летом выходят в 3–4 часа утра или даже ночью с фонарями, но для первой поездки достаточно семи утра.
После теплого дождя наиболее перспективным считается период вторых-третьих суток.
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На первую неделю сентября прогнозировали третью волну белых, подосиновиков и лисичек. Среди направлений назывались Волоколамск, Дубна, Медынский район Калужской области и Вязники Владимирской области. С 8 по 14 сентября ожидается пик «осеннего эшелона» белых и первые осенние опята — в Рузском и Истринском районах, а также в Переславле и Ростове Ярославской области.
С 15 по 21 сентября прогнозируется массовый ход осенних опят и появление рыжиков в сосняках. Среди ориентиров — Орудьево, Мещёра на участке Егорьевск — Гусь-Хрустальный и Ока у Тарусы. С 22 по 30 сентября опята и рыжики должны быть на максимуме, а белые — еще сохраняться. В будни в лесу ожидается меньше людей, чем в выходные.
В октябре акцент смещается на грузди, волнушки, рядовки и поздние опята. В конце месяца в Шатурском районе и на востоке области ожидаются поздние осенние опята, причем утверждается, что в этот период ложных двойников почти нет.
Что важно взять с собой в лес
Минимальный набор грибника — плетеная корзина, небольшой острый нож, закрытая одежда и обувь, заряженный телефон с офлайн-картой и пауэрбанк. Для леса рекомендуют свободный спортивный костюм и высокие резиновые сапоги либо обувь на толстой подошве. Брюки лучше заправлять, чтобы снизить вероятность принести клеща.
Дополнительно пригодятся механический компас, свисток, фонарик, вода, перекус, аптечка, репеллент от клещей и других насекомых, дождевик и яркая одежда со светоотражателями.
Тара имеет значение: в ведрах, пакетах и мешках грибы сильнее мнутся, быстрее портятся и их сложнее перебирать. Лучше использовать корзину или другую емкость с дышащими стенками. Трубчатые грибы советуют укладывать на бок, пластинчатые — шляпками вниз.
Срезать или выкручивать: как правильно собирать грибы
Вопрос о том, как правильно извлекать гриб, остается предметом споров. Многие советуют срезать плодовое тело ножом, однако ведущий специалист кафедры микологии и алгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с «Радио 1» высказал другую точку зрения.
«На самом деле большой-то разницы в общем нет. Но считается, что если мы грубо выдернем с большим комом, то повредим грибницу. А если срезаем ножом, то открываем ворота инфекции. Потому что грибы тоже могут болеть», — сказал он.
При этом предлагается третий вариант — аккуратно выворачивать гриб из земли.
«Мы на этот счёт держимся мнения известного писателя Солоухина, который предложил грибы не срезать, а аккуратно выворачивать. Таким образом, идеальный алгоритм действий грибника выглядит так: найти гриб, аккуратно выкрутить его из земли (словно вывинчивая шуруп), тут же очистить ножом от прилипшей грязи и отправить в лукошко. Это позволяет минимизировать риск как механического повреждения грибницы, так и заражения плодового тела болезнетворными микроорганизмами», — пояснил Дьяков.
При этом разрушать мох и лесную подстилку не следует: от их состояния зависит урожай следующих грибных волн.
Как распознать ядовитые и грибы-двойники
Главная опасность тихой охоты — не пустая корзина, а ошибка при определении вида. Универсальных признаков ядовитости нет: потемнение мякоти на срезе, неприятный запах и другие распространенные признаки не позволяют надежно установить безопасность гриба.
«Общих правил не существует, а ставки в этой игре слишком высоки. Большое множество разных видов грибов, и многие из них содержат токсины с разной деятельностью. Есть даже виды, которые ядовиты, но первый симптом может появиться через две недели и привести к летальному исходу. Поэтому единого правила отличия съедобного от ядовитого гриба нет», — предупредил Дьяков.
Особенно опасны грибы-двойники. По словам эксперта, даже справочник или изображение в интернете не всегда способны помочь: некоторые виды настолько похожи, что отличить их в лесу бывает непросто даже микологу.
«Справочник может тоже не помочь, потому что есть виды, которые очень плохо отличаются. В нашей зоне есть прекрасный гриб-зонтик, который очень вкусный, но уже чуть южнее Московской области появляются очень похожие виды, которые ядовиты. Отличить иногда даже микологу в лесу не всегда просто», — объяснил эксперт.
Отдельно предупреждают о бледной поганке, которая может маскироваться под зеленую сыроежку и шампиньон. Среди ее признаков называют утолщение у основания ножки, кольцо и белые пластинки. Желчный гриб способен напоминать белый и подберезовик; у него выраженная темная сеточка на ножке и горькая мякоть.
Ложные опята — серно-желтый и кирпично-красный — отличаются более яркой шляпкой, отсутствием пленочного кольца и приятного запаха. Ложная лисичка, или говорушка оранжевая, имеет ровный край шляпки и пластинки вместо складок. Сатанинский гриб характеризуется красной ножкой с сетчатым рисунком, а его мякоть на срезе синеет и краснеет.
При сборе опят особенно важно соблюдать осторожность. У настоящих съедобных опят пластинки светлые, а у ложных — желто-зеленые; одним из ориентиров также является кольцо на ножке.
Где запрещено собирать грибы
Грибы способны накапливать загрязняющие вещества, поэтому собирать их рядом с крупными трассами и промышленными зонами не рекомендуют. В народе говорят о расстоянии не менее 50–100 метров от крупных дорог и промышленных территорий, в рекомендациях Роспотребнадзора приводятся более жесткие ориентиры — не ближе 25 метров к трассам и четырёх километров к промзонам.
«Грибы — уникальный продукт, который требует уважения. Как только плодовое тело оказывается в вашей корзине, запускается процесс его разложения. Поэтому важно не только правильно собрать, но и оперативно обработать добычу», — сказал собеседник «Радио 1».
Грибы впитывают тяжелые металлы, радионуклиды, остатки пестицидов и другие нежелательные соединения, поэтому экологическое благополучие места сбора имеет принципиальное значение.
Правила обработки грибов
После возвращения домой грибы необходимо перебрать и обработать в тот же день. В качестве способов остановить процесс разложения называют бланширование, заморозку и сушку.
Свежие грибы хранятся недолго — максимум около суток, а переработать их лучше в течение 6–8 часов. В другой рекомендации указывается, что портиться они начинают уже через 4–6 часов. Каждый вид советуют готовить отдельно.
Для хранения подходят заморозка слегка отваренных грибов, сушка белых, подберезовиков и подосиновиков, а также засолка груздей, волнушек, опят и рыжиков. Солить и мариновать грибы в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде нельзя.
Весенние сморчки и строчки перед употреблением рекомендуют предварительно отварить около 10 минут и слить воду.
Советы грибникам
Продолжительность сезона напрямую зависит от погоды. Иногда грибы в Подмосковье можно собирать почти до Нового года, а при резком похолодании сезон заканчивается уже в сентябре или октябре. При морозах сохраняются лишь отдельные виды, приспособленные к экстремальным условиям.
Следить необходимо прежде всего за температурой и влажностью, но даже подходящая погода не отменяет главного правила.
«Единственное жесткое и простое правило — нужно основываться только на хорошем опыте и собирать грибы, в которых вы железно уверены. Если вы не уверены — лучше не берите», — посоветовал Дьяков.
Не стоит пытаться определить неизвестный гриб только по фотографии, через мобильное приложение или нейросеть: ошибка при распознавании может оказаться слишком дорогой. Если гриб вызывает сомнения, безопаснее оставить его в лесу.
Перед уходом в лес также рекомендуют сообщить близким маршрут и предполагаемое время возвращения. Если человек понял, что заблудился, нужно остановиться, не паниковать и позвонить по номеру 112: неподвижного человека спасателям легче найти, а яркая одежда помогает заметить его с воздуха.