07 сентября 2026, 10:56

Фото: iStock/PIKSEL

Лето закончилось, но грибной сезон в Подмосковье только набирает обороты: после теплых дней и дождей леса обещают любителям тихой охоты полные корзины, а в некоторых местах грибы можно собирать буквально ведрами. Какие направления выбрать, за какими видами отправляться и почему даже опытному грибнику нельзя терять бдительность, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Когда начинается грибной сезон в Подмосковье Какие грибы можно собрать в Московской области Лучшие грибные места на всех направлениях области Маршруты для тихой охоты в Подмосковье Руза Как отправиться за грибами на электричке Когда лучше выходить в лес Что важно взять с собой в лес Срезать или выкручивать: как правильно собирать грибы Как распознать ядовитые и грибы-двойники Где запрещено собирать грибы Правила обработки грибов Советы грибникам

Когда начинается грибной сезон в Подмосковье

Фото: iStock/Eileen Kumpf

Какие грибы можно собрать в Московской области

Учёные обнаружили полезное свойство грибов

Лучшие грибные места на всех направлениях области

Фото: iStock/dolgachov

Маршруты для тихой охоты в Подмосковье

Дубна и Талдом

Дмитровский округ: Орудьево и Рогачёво

Сергиев Посад, Абрамцево и Хотьково

Шатура и Мещера

Егорьевск, Орехово-Зуево и Черноголовка

Руза

Фото: iStock/oska25

Звенигород и Истра

Можайск и Волоколамск

Жаворонки

Серпухов

Чехов

Ступино и Кашира

Фото: iStock/Jens Breuer

Как отправиться за грибами на электричке

Когда лучше выходить в лес

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Что важно взять с собой в лес

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Срезать или выкручивать: как правильно собирать грибы

«На самом деле большой-то разницы в общем нет. Но считается, что если мы грубо выдернем с большим комом, то повредим грибницу. А если срезаем ножом, то открываем ворота инфекции. Потому что грибы тоже могут болеть», — сказал он.

«Мы на этот счёт держимся мнения известного писателя Солоухина, который предложил грибы не срезать, а аккуратно выворачивать. Таким образом, идеальный алгоритм действий грибника выглядит так: найти гриб, аккуратно выкрутить его из земли (словно вывинчивая шуруп), тут же очистить ножом от прилипшей грязи и отправить в лукошко. Это позволяет минимизировать риск как механического повреждения грибницы, так и заражения плодового тела болезнетворными микроорганизмами», — пояснил Дьяков.

Как распознать ядовитые и грибы-двойники

«Общих правил не существует, а ставки в этой игре слишком высоки. Большое множество разных видов грибов, и многие из них содержат токсины с разной деятельностью. Есть даже виды, которые ядовиты, но первый симптом может появиться через две недели и привести к летальному исходу. Поэтому единого правила отличия съедобного от ядовитого гриба нет», — предупредил Дьяков.

«Справочник может тоже не помочь, потому что есть виды, которые очень плохо отличаются. В нашей зоне есть прекрасный гриб-зонтик, который очень вкусный, но уже чуть южнее Московской области появляются очень похожие виды, которые ядовиты. Отличить иногда даже микологу в лесу не всегда просто», — объяснил эксперт.

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Где запрещено собирать грибы

«Грибы — уникальный продукт, который требует уважения. Как только плодовое тело оказывается в вашей корзине, запускается процесс его разложения. Поэтому важно не только правильно собрать, но и оперативно обработать добычу», — сказал собеседник «Радио 1».

Правила обработки грибов

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Советы грибникам

«Единственное жесткое и простое правило — нужно основываться только на хорошем опыте и собирать грибы, в которых вы железно уверены. Если вы не уверены — лучше не берите», — посоветовал Дьяков.