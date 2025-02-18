В национальном реестре числится уже 72 подмосковных дерева-долгожителя

Фото: iStock / makasana
В Национальный реестр старовозрастных деревьев России внесено 72 дерева, растущих в Подмосковье. Такие данные привели в пресс-службе Министерствя экологии и природопользования Московской области.
Реестр ведётся в рамках программы «Деревья – памятники живой природы». Её разработали Совет по сохранению природного наследия нации, Рослесхоз, Рослеслзащита и Авиалесоохрана.
Одинцовская лиственница у реки Вяземки – наследие рода Голицыных. Несколько дубов в Ногинске возрастом более 200 лет – остатки широколиственных лесов в пойме Клязьмы. Это природная и историческая ценность Богородского края. Одно из старейших подмосковных деревьев – 400-летний дуб в четыре охвата в луховицких Любичах.
Подать заявку на включение дерева в Национальный реестр старовозрастных деревьев России может каждый. Как это сделать, рассказывается по ссылке.
Читайте также:
Сосну-гигант из «Городского бора» Серпухова признали памятником живой природы
В ходе акции «Сдай на переработку и ёлки, и иголки» собрали более 30 тонн сырья
В Подмосковье проведут работы по восстановлению лесов на площади 300 га
«Старовозрастные деревья растут в Красногорске, Наро-Фоминском, Одинцовском, Павлово-Посадском, Богородском, Чехове, Шаховской, Ленинском и других городских округах региона. Больше всего в реестре дубов черешчатых – 41 дерево. На втором месте – лиственницы (11). Далее идут сосны (9), липы (6) и ивы (5)», – уточнили в министерстве.Там добавили, что со многими деревьями-долгожителями связаны яркие страницы истории России и Подмосковья. Например, наро-фоминская лиственница в парке Воровского сохранилась от усадьбы Нара князей Щербатовых, где творили писатель Михаил Веневитинов и художник Игорь Грабарь.
Одинцовская лиственница у реки Вяземки – наследие рода Голицыных. Несколько дубов в Ногинске возрастом более 200 лет – остатки широколиственных лесов в пойме Клязьмы. Это природная и историческая ценность Богородского края. Одно из старейших подмосковных деревьев – 400-летний дуб в четыре охвата в луховицких Любичах.
Подать заявку на включение дерева в Национальный реестр старовозрастных деревьев России может каждый. Как это сделать, рассказывается по ссылке.
Читайте также:
Сосну-гигант из «Городского бора» Серпухова признали памятником живой природы
В ходе акции «Сдай на переработку и ёлки, и иголки» собрали более 30 тонн сырья
В Подмосковье проведут работы по восстановлению лесов на площади 300 га
Лора Луганская