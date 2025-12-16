В Немчиновской врачебной амбулатории открыли взрослое отделение

16 декабря 2025, 21:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа начало работу взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Медицинскую помощь в этом отделении могут получать более 7600 человек, прикреплённых к амбулатории.

«Во взрослом отделении новой амбулатории ведут приём терапевты, невролог, хирург, офтальмолог и гинеколог. Там также можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. В помещении оборудованы комфортные зоны ожидания. Ранее в амбулатории начало работать детское отделение. Всё это сделает медицинскую помощь более доступной для жителей», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.