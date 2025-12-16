В Немчиновской врачебной амбулатории открыли взрослое отделение
В посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа начало работу взрослое отделение Немчиновской врачебной амбулатории. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Медицинскую помощь в этом отделении могут получать более 7600 человек, прикреплённых к амбулатории.
«Во взрослом отделении новой амбулатории ведут приём терапевты, невролог, хирург, офтальмолог и гинеколог. Там также можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. В помещении оборудованы комфортные зоны ожидания. Ранее в амбулатории начало работать детское отделение. Всё это сделает медицинскую помощь более доступной для жителей», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в ведомстве, во взрослом отделении Немчиновской врачебной амбулатории оборудованы кабинеты вакцинации, забора крови, УЗИ и ЭКГ.