Выпускница каширской школы сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку
Анна Серикова из средней общеобразовательной школы №7 с углублённым изучением отдельных предметов городского округа Кашира получила 100 баллов на едином госэкзамене по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Аня, я знаю, какого труда стоил такой результат. От этого он ещё в несколько раз ценнее. Вместе с родителями и учителями ты проделала огромный путь и доказала, что сила в правде. Поздравляю с успешным завершением экзамена» — сказал временно исполняющий полномочия главы округа Евгений Тертышников.Ранее сообщалось, что первой в этом году в округе Кашира 100 баллов за ЕГЭ получила выпускница школы №4 Александра Глущенко. С таким результатом она сдала экзамен по литературе.