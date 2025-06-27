В НИКИ детства раскрыли главное, что поможет уберечь ребёнка от наркотиков
Доверительная атмосфера дома – основное, что поможет родителям уберечь ребёнка от знакомства с психоактивными веществами. Такое мнение высказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Пытаясь справиться с проблемами и конфликтами, подростки могут поддаться искушению попробовать то, что, как им кажется, поможет забыть о трудностях. Поэтому важно создать дома атмосферу доверия, чтобы ребёнок мог свободно обсуждать свои мысли и чувства. Говорите с ним о последствиях употребления наркотиков. Используйте доступные материалы, книги или фильмы, чтобы объяснить, как наркотики влияют на здоровье и жизнь», – сказала Одинаева.Она также посоветовала знать круг общения ребёнка, установите чёткие правила и границы поведения и общения с потенциально опасными компаниями. Важно научить в нужный момент уверенно отказывать сверстникам.
«Поддержите ребёнка в желании записаться в спортивную секцию, на кружок или в том хобби, которое поможет найти друзей с похожими интересами. И ещё – в семье важно придерживаться здорового образа жизни и проявлять безусловную любовь к ребёнку – не за успехи или хорошее поведение, а просто потому, что он есть», – добавила врачКак напомнили в подмосковном Минздраве, в России с 23 по 29 июня проходит Неделя профилактики употребления наркотиков.