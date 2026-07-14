В НИКИ детства рассказали, что делать при отравлении ребёнка ядовитым растением

14 июля 2026, 22:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Летние прогулки на свежем воздухе иногда таят скрытые угрозы, о которых важно помнить всем родителям. В лесах, парках и на дачных участках можно встретить множество ярких растений, некоторые из которых очень ядовиты, напомнили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Яркие ягоды ландыша, веха ядовитого, вороньего глаза, белладонны и волчеягодника обычно вызывают у детей любопытство. Однако они содержат опасные яды и алкалоиды – цикутотоксин и конваллятоксин, разрушающие внутренние органы и нервную систему. Попадание этих растений в организм приводит к тяжелейшей интоксикации.



Каждый родитель должен уметь вовремя распознать признаки беды. На отравление растительными токсинами указывают резкая бледность кожи, потливость, одышка, затруднённое или прерывистое дыхание, приступы судорог, сонливость, тошнота, рвота и расстройство стула. Если возникло подозрение, что ребёнок съел опасное растение, нужно сразу изолировать его от источника яда, оценить состояние и немедленно вызвать экстренные службы по телефонам 103 или 112.



Лучше найти и сохранить фрагменты цветка или ягоды, которые употребил ребёнок. Это поможет быстро определить тип токсина и подобрать антидот.

«При подозрении на отравление ни в коем случае не пытайтесь вызвать у ребенка рвоту, надавливая на корень языка. Это категорически запрещено, так как может спровоцировать удушье или травмировать нежный пищевод малыша. Не нужно и бесконтрольно давать ребёнку сорбенты. Приём активированного угля эффективен только в первые минуты после проглатывания яда, а его многократное использование без врачебного контроля может лишь навредить», – предупредила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Если пострадавший потерял сознание и перестал дышать, необходимо сразу приступить к сердечно-легочной реанимации. Поводить её нужно до приезда медиков или до восстановления дыхания», – заключила Одинаева.