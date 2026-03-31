В Видном построят детский сад на 200 мест к 2027 году

31 марта 2026, 13:39

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городе Видное Ленинского городского округа на улице Гаевского возводится детский сад, рассчитанный на 200 детей. Объект строится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» с использованием бюджетных средств, сообщает Министерство строительного комплекса региона.







На сегодняшний день уже выполнено 16% от общего объема работ, ведутся монолитные и общестроительные работы. Площадь здания составит 4620,12 квадратного метра. Дошкольное учреждение будет трехэтажным и включит девять групповых комнат с отдельными игровыми и спальными зонами.



Кроме того, в здании предусмотрены многофункциональный физкультурный и музыкальный залы для проведения занятий и праздничных мероприятий. На прилегающей территории планируется оборудовать игровые и спортивные площадки.



Завершить строительство намечено на 2027 год.