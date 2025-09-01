Загруженность дорог Подмосковья 1 сентября составила четыре балла

01 сентября 2025, 09:53

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к Москве на семнадцати вылетных магистралях.





«Заторы наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.