Загруженность дорог Подмосковья 1 сентября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к Москве на семнадцати вылетных магистралях.
«Заторы наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали более миллиона машин, что на шесть процентов больше, чем в среднем в прошлом месяце.