В Дедовске потушили пожар в жилом доме

01 сентября 2025, 09:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Загоревшийся двухэтажный жилой дом потушили в городе Дедовск округа Истра. На борьбу с огнём вышли работники Мособлпожспаса и подмосковного отделения федеральной противопожарной службы МЧС. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.





Сообщение о пожаре поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидца, который заметил, что из-под крыши здания вырывается дым.





«Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь активно распространяется от крыши к мансарде. Пожарные развернули рукавные линии, сформировали звено газодымозащитников и приступили к тушению пожара и поиску возможных пострадавших», — говорится в сообщении.