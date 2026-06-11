В Ногинске готовят к открытию поликлинику, построенную по Народной программе ЕР

11 июня 2026, 13:59

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Строительство детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, завершают в микрорайоне Заречье в Ногинске. Работы проводятся в рамках выполнения Народной программы «Единой России», сформированной по запросам избирателей. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Сдать новую поликлинику в эксплуатацию планируют этим летом. Сейчас в трёхэтажном здании расставляют мебель и монтируют высокотехнологичное оборудование: аппараты МРТ, КТ, флюорограф, маммограф и рентген.





«Я, как и все наши жители, очень рада и жду открытия нашей поликлиники. Приятно, что вокруг всё уже обустроено — сделана детская площадка, можно посидеть в беседке. Красиво и зелено», — сказала местная жительница Виктория.