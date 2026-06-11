В Ногинске готовят к открытию поликлинику, построенную по Народной программе ЕР
Строительство детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену, завершают в микрорайоне Заречье в Ногинске. Работы проводятся в рамках выполнения Народной программы «Единой России», сформированной по запросам избирателей. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сдать новую поликлинику в эксплуатацию планируют этим летом. Сейчас в трёхэтажном здании расставляют мебель и монтируют высокотехнологичное оборудование: аппараты МРТ, КТ, флюорограф, маммограф и рентген.
«Я, как и все наши жители, очень рада и жду открытия нашей поликлиники. Приятно, что вокруг всё уже обустроено — сделана детская площадка, можно посидеть в беседке. Красиво и зелено», — сказала местная жительница Виктория.Член Совета депутатов Богородского округа Олег Карцов рассказал, что в Заречье по Народной программе уже построили здание скорой помощи и заканчивают капитальный ремонт приёмно-диагностического отделения с оперативным блоком травматологического центра. А в ближайшие два года ремонт проведут в двух поликлиниках, четырёх стационарах и двух отделениях роддома в Ногинске, а также в стационаре в Купавне и в больнице в Электроуглях.
Кроме того, в текущем году в округе завершат ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя».
В настоящее время «Единая Россия» принимает наказы для новой Народной программы. Свои предложения жители Московской области могут передать через муниципальные приёмные партии, сайт естьрезультат.рф и по телефону 8-800-200-89-50.