В Ногинске нашли зарезанным 12-летнего мальчика, его мать в реанимации
В подмосковном Ногинске в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением. В соседней комнате находилась его мать — женщина была без сознания и ее доставили в реанимацию.
Как сообщает РИА Новости, 49-летняя женщина вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы и остановилась в съемной квартире. На следующий день собственница жилья пришла в помещение и обнаружила трагедию, после чего вызвала скорую помощь и правоохранительные органы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Состояние матери оценивается как тяжелое, она находится под наблюдением врачей. Правоохранители также выясняют причины и условия, которые могли привести к трагедии.
