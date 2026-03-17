Влюбленных ударило током при столкновении воздушного шара с ЛЭП
Пара туристов из Великобритании пострадала при крушении воздушного шара в долине Теотиуакан в Мексике. Об этом сообщило издание The Sun.
Инцидент произошел 16 марта. Аэростат с путешественниками задел линию электропередачи, после чего пилот утратил управление. 43-летняя Клэр Уолстенхолм и 49-летний Николас Райт получили ожоги из-за удара током.
Шар упал на футбольное поле. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, затем их доставили в больницу. Пилота компании Happy Puerto задержали и допросили. Уолстенхолм находится в критическом состоянии, у Райта травмы менее серьезные.
Федеральное агентство гражданской авиации Мексики объявило о начале административного расследования.
