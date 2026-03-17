В Подмосковье задержали мужчину, который прыгал по машинам с ножами в руках

В подмосковной Ивантеевке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который прыгал по крышам автомобилей с ножами и угрожал прохожим. Об этом сообщает РИА Новости.



Инцидент произошел во дворе дома на Московском проспекте. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно: с двумя ножами в руках он забирался на припаркованные машины, портил их и выкрикивал угрозы, после чего скрылся.

Правоохранители оперативно прибыли на место и в ходе патрулирования обнаружили подозреваемого неподалеку. При задержании он пытался оказать сопротивление.

Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить мотивы своего поведения он не смог. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Иван Мусатов

