В Подмосковье задержали мужчину, который прыгал по машинам с ножами в руках
В подмосковной Ивантеевке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который прыгал по крышам автомобилей с ножами и угрожал прохожим. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во дворе дома на Московском проспекте. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно: с двумя ножами в руках он забирался на припаркованные машины, портил их и выкрикивал угрозы, после чего скрылся.
Правоохранители оперативно прибыли на место и в ходе патрулирования обнаружили подозреваемого неподалеку. При задержании он пытался оказать сопротивление.
Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить мотивы своего поведения он не смог. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читайте также: