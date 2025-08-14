В Ногинске открылся чемпионат МЧС России среди кинологов
В Ногинском спасательном центре МЧС России III стартовал чемпионат по многоборью кинологов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по Московской области.
«Соревнования проводятся третий год подряд. Лучшие кинологи вместе с четвероногими напарниками будут демонстрировать уровень мастерства и взаимодействия. Участники, представляющие различные подразделения чрезвычайного ведомства, гости из Росгвардии и Ведомственной охраны железнодорожного транспорта России будут состязаться в различных дисциплинах», – рассказали в подмосковном главке.К судейству будут привлечены сотрудники федеральных органов исполнительной власти МЧС, ФСИН, Росгвардии и вышедшие в отставку пенсионеры ведомств.
Подведение итогов чемпионата и торжественная церемония награждения запланированы на 15 августа. Лучшие команды и участники получат кубки и медали.