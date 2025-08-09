В Иркутской области спасли собаку, просидевшую в колодце несколько дней
В Иркутской области собака провалилась в колодец и просидела там несколько дней. Животное скулило и пыталось привлечь внимание прохожих. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Все произошло возле центральной котельной в Усть-Куте. Неравнодушные жители пытались помочь дворняге самостоятельно, но не смогли ее достать. В итоге пришлось вызывать спасателей — они вытащили пленника при помощи пожарного рукава.
«Прибывшие огнеборцы ведомства спустились к нему и вытащили на поверхность. После спасения пес убежал по своим делам», — передает ведомство.Ранее сообщалось, что в Серпухове пожарные спасли и приютили раненого пса.