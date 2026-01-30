Запись во все кружки в домах культуры Подмосковья стала полностью цифровой

30 января 2026, 22:18

оригинал

Жители Московской области теперь могут записаться в творческие кружки домов культуры и записать в них детей онлайн. Новая система позволяет ещё и сразу подписать все документы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.





Ранее электронная запись в кружок предполагала визит в ДК для оформления необходимых документов. Теперь договор можно заключить на платформе «Дома культуры Подмосковья» и сразу заверить электронной подписью с портала госуслуг Московской области.



За несколько месяцев более 65 000 жителей Подмосковья записались в кружки в ДК и подписали документацию онлайн.

«Ещё год назад после заявки на портале всё равно нужно было везти документы в ДК лично. Из-за графика еле успевала, дочь почти пропустила набор в танцевальную группу. Сейчас всё оформляется удалённо за три минуты. Это огромная экономия времени», – поделилась жительница деревни Нестерово Раменского муниципального округа Марина Морозова.