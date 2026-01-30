Гала-концерт областного фестиваля «Хрустальный лёд» перенесли из-за мороза

30 января 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Отборочный этап и гала-концерт первого областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лёд» вновь пришлось перенести. Новая дата – 23 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.