Гала-концерт областного фестиваля «Хрустальный лёд» перенесли из-за мороза

Отборочный этап и гала-концерт первого областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лёд» вновь пришлось перенести. Новая дата – 23 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Дату мероприятий передвинули из-за морозов и снегопада в Подмосковья с заботой об участниках и зрителях фестиваля, чтобы создать комфортные условия на открытых площадках в парках.

В полдень 23 февраля в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде пройдёт заключительный отборочный тур фестиваля. Перед зрителями выступят фигуристы-любители, а в завершение будет показан ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».

В 16:00 в Центральном парке города Пушкино гостей ждёт гала-концерт с участием лучших конкурсантов и звёзд фигурного катания. Выступления участников вместе с художественным руководителем проекта Авербухом оценивают чемпионы мира по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров.

